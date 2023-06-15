Обнародован прогноз погоды на 16 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем — 25-30° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-65%.

В некоторых регионах Азербайджана пройдут дожди, местами прогнозируются ливни, грозы, град. Ветер восточный с усилением. Ночью ожидается 18-23°, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем – 12-17° тепла.