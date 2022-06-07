8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем-25-28° тепла. В Баку ночью 18-20° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные, грозовые дожди. Днем в большинстве районов дожди ненадолго прекратятся. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.