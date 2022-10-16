Обнародован прогноз погоды на 17 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем — 20-23° тепла, в Баку ночью — 16-18° тепла, днем — 21-23° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные. Временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 2-6° тепла, днем — 6-10° тепла.