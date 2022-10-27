Обнародован прогноз погоды на 28 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-15° тепла, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные дожди, туман. Но днем в отдельных местах возможны дожди, западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 18-22° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 5-8° тепла.