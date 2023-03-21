Обнародован прогноз погоды на 22 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 60-70%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются временами осадки. К утру осадки постепенно прекратятся, в течение дня будет преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.