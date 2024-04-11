Обнародован прогноз погоды на 12 апреля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможны дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 13-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 764 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью местами ожидаются переменные осадки, в высокогорьях – снег. Местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.