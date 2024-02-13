14 февраля в Азербайджане преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах временами возможен туман. Юго-восточный ветер в дневное время сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако вечером в западных районах ожидаются осадки, в горных районах — в виде снега. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.