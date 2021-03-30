Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем — 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем — 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы — 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

31 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки и град. В отдельных местах туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем — 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.