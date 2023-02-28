Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В первой половине дня местами будет туман, южный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление упадет с 766 мм рт.ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах туман, днем западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3°мороза до 2° тепла, днем 8-13 ° тепла.