Обнародован прогноз погоды на 8 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны переменные осадки, временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм. рт ст. до 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, на горных территориях ожидается снег, местами интенсивный. Ночью и утром временами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.