Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в некоторых местах возможны дожди. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 14–16°, днём 19–22°. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем 60–65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в северных и западных районах ожидаются переменные дожди и грозы, в отдельных местах осадки будут интенсивными, выпадет град. В некоторых местах временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью 11–16°, днем — 19–24°; в горах ночью — 3–7°, днем — 11–16°.