Обнародован прогноз погоды на 20 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем — 14-17 ° тепла, в Баку ночью — 10-12° тепла, днем — 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем — 19-23° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 7-12 ° тепла.