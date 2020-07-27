Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер, который днем может перейти в северо-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 32-36, в Баку ночью 23-25, днем 34 -36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах временами грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 21-26, днем 36-41, в горах ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятные для мметеочувствительных людей.