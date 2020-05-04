Завтра в Азербайджане до 31 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем — 21-26 градусов тепла, в Баку ночью — 15-17, днем — 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление — 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных горных территориях временами ожидаются грозовые дожди, возможен град, ночью и утром — туман, восточный ветер временами в отдельных местах усилится.

Ночью — 12-17, днем — 26-31 градус тепла, в горах — 5-10, днем — 14-19 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра, что будет благоприятствовать метеозависимым людям.