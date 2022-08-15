Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем — 35-39, местами 40 градусов тепла, в Баку ночью — 25-27, днем — 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 55-60, днем — 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 35-40, местами — 41-42 градуса тепла, в горах ночью – 14-19, днем — 26-31 градус тепла.