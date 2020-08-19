Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 20-23, днем — 29-33, в Баку ночью — 21-23, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 35-40%.

На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

В некоторых горных районах Азербайджана завтра вечером ожидаются грозы, местами дожди, град, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем — 30-35, в горах ночью — 9-14, днем — 15-18 градусов тепла.