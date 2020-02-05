Завтра в Азербайджане будет до 23 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем — 15-19, в Баку ночью — 5-7, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем — 40-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью — 3-8, днем — 5-20, в отдельных местах до 23 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 8-13 градусов тепла.