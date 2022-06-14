Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон проведет в Брюсселе третье заседание контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«США намерены услышать от Украины и провести обсуждение, какую еще помощь НАТО может поставить Украине. Для этого США проведут здесь в среду третье заседание Контактной группы по поставкам оружия в Украину с участием почти 50 стран», — сказала она.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия, Польша и Чехия ведут переговоры о поставках оружия Украине.

По информации агентства, ФРГ уже поставила Украине вооружение, включая беспилотники, противотанковые ракеты и проч. При этом, по словам Ламбрехт, если у Германии не было возможности поставить оружие из резервов армии, то приходилось подключать военную промышленность и круговой обмен.