Завтра пройдет онлайн-встреча с народным писателем Натигом Расулзаде

6 апреля в 15.00 состоится онлайн-встреча с народным писателем Азербайджана Натигом Расулзаде, сообщает Trend Life.

Онлайн-встреча пройдет в рамках акции Главного Управления культуры города Баку — #menimsevimliyazarim (мой любимый писатель), #evdeqal (оставайся дома), #senetinledestekle (поддержи искусством).

В режиме онлайн народный писатель поделится творческими планами, ответит на вопросы читателей. Прямой эфир с Натигом Расулзаде будет транслироваться на его станице в Instagram — @natiq.rasulzade.