Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки и грозы. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.
Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — снег, местами интенсивный, грозы, град и туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.