16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как передает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью до 7° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление поднимется с 761 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на фоне сильного холодного северного каспийского морского ветра «хазри» на Абшеронском полуострове ожидается значительное понижение температуры, что неблагоприятно для большей части населения.

16 ноября в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных территориях — снег. Ночью и утром туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-8° тепла.

В службе предупредили, что 16 ноября погодные условия кратковременно пройдут нестабильно, скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, в некоторых частях полуострова – до 30-35 м/с. Ожидаются переменные осадки. Температура воздуха понизится на 4-7° по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с восточных районов Азербайджана с вечера 15 ноября и до вечера 16 ноября ожидаются нестабильные погодные условия, переменные осадки. Местами осадки примут интенсивный характер, в горных территориях вероятен снег. Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, в некоторых местах – до 23-33 м/с. Температура воздуха понизится на 4-7° по сравнению с предыдущими днями. Вероятно увеличение уровня воды в реках.