Завтра ожидается пасмурная погода

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 22-25, в Баку ночью — 18-20, днем — 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75, днем 45-50%.

21 сентября в районах Азербайджана местами возможен гром, временами дожди, кое-где интенсивные, может выпасть град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 25-28, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов