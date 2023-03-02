Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку ожидается переменная облачность, ночью в некоторых местах возможны дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер утром сменится на умеренный южным. Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 8-13 ° тепла.

Атмосферное давление упадет с 770 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах республики в некоторых местах ожидаются осадки, в горных районах — снег, в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8 ° тепла.