Обнародован прогноз погоды на 29 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 5-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 774 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, в высокогорьях 13-17° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.