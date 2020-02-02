Завтра Боррель отправится с визитом в Иран

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые с момента вступления в эту должность отправится с визитом в Иран. Об этом сообщил в воскресенье представитель МИД исламской республики Аббас Мусави на канале ведомства в Telegram.

Отмечается, что Боррель планирует встретиться с главой МИД страны Джавадом Зарифом, а также с другими представителями иранских властей. Как передает агентство IRNA со ссылкой на Мусави, визит европейского политика состоится в понедельник, 3 февраля.

| 2020-02-02T13:23:15+00:00 2 февраля 2020, 14:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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