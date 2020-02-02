Завтра Боррель отправится с визитом в Иран

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые с момента вступления в эту должность отправится с визитом в Иран. Об этом сообщил в воскресенье представитель МИД исламской республики Аббас Мусави на канале ведомства в Telegram.

Отмечается, что Боррель планирует встретиться с главой МИД страны Джавадом Зарифом, а также с другими представителями иранских властей. Как передает агентство IRNA со ссылкой на Мусави, визит европейского политика состоится в понедельник, 3 февраля.