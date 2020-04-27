Завершился прием обращений на получение единовременных выплат.

Об этом АПА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В информации отмечается, что одной из мер социальной поддержки в связи с пандемией, стала выплата единовременного пособия в размере 190 манатов безработным и малообеспеченным лицам, потерявшим работу из-за особого карантинного режима.

По поручению главы государства, охват единовременной платежной программы был увеличен в 3 раза, а количество малоимущих лиц, охваченных программой, достигло 200 тысяч 600 тысяч.

На сегодняшний день выплаты перечислены 400 тыс. из них, еще 200 тыс. будут произведены выплаты а по результатам рассмотрения.

| 2020-04-27T10:59:08+00:00 27 апреля 2020, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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