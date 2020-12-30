Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса

Завершилось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Спикер парламента Сахиба Гафарова объявила о завершении осенней сессии Милли Меджлиса.

В конце заседания прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Таким образом, осенняя сессия Милли Меджлиса завершила свою работу.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, в период своих полномочий парламент уходит на каникулы два раза в год — с 15 июля по 30 августа и с 1 по 15 января.

В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске.

При созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса в период каникул, каникулы Милли Меджлиса приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, а депутаты на этот период отзываются из отпуска.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики Милли Меджлис собирается ежегодно на весенние и осенние сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. Осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.