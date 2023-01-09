В Гянджинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны рядовой Мамедов Вусал Акиф оглу покончил с собой 09 января 2023 года выстрелом из огнестрельного оружия, об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Как сообщил АПА старший помощник военного прокурора Республики, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев, что на основании поступившей информации сотрудники Военной прокуратуры Гянджи выехали на место происшествия, выполнены необходимые действия.

По данному факту в Военной прокуратуре Гянджи проводится расследование, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.