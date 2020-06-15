Заслуженный деятель искусств Азербайджана Фарман Багиров скончался от коронавируса

От коронавируса скончался известный азербайджанский фотожурналист, лауреат государственной награды «Терегги», заслуженный деятель искусств Фарман Багиров, сообщает Trend Life. Об этом, со словами соболезнования близким и родным, написала на своей официальной странице в Facebook депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

Несколько дней назад, в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья, был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Фармана Багирова спасти не удалось. Фарман Багиров родился в 1936 году в Баку. Выпускник факультета журналистки Бакинского государственного университета, где впоследствии преподавал. Более 55 лет отдал профессиональной деятельности, работал в редакциях газет «Коммунист» и «Азербайджан».