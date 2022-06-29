В Баку прошла благотворительная акция, приуроченная к Дню Вооруженных Сил Азербайджана, организованная Министерством Обороны, Главным управлением культуры го рода Баку, а также группой компаний VMR для детей участников Отечественной войны в городе Гянджа.

Акция была реализована в клинике VMR Estetik в городе Гянджа, где приняли участие депутат Милли Мяджлиса Жаля Ахмедова, начальник отдела работы с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления личного состава Министерства обороны Зюмрюд Самедова, представители общественности района и другие официальные лица.

Ведущий мероприятия рассказал о государственной значимости Дня Вооруженных Сил, отметив, что участники войны, сыгравшие великую роль в доблестной Победе, всегда находятся в центре внимания.

Выступившие также отметили заботу государства участникам войны и поблагодарили организаторов акции за оказанную заботу.

Руководитель группы компаний VMR Вюсал Гасанов в своем выступлении отметил, что акция проходит под девизом «Наш долг защитить здоровье сохранившим нам жизнь» и проинформировал участников о планах продолжительности мероприятия в будущем.

В конце Региональное управление к ультуры Гянджи представило художественую часть и организаторы вручили подарки детям.