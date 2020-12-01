Заседание ОПЕК+перенесено из-за разногласий

Заседание стран-участниц ОПЕК+, запланированное на сегодня, 1 декабря, отменено, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. По их информации, встреча, на которой члены организации должны принять окончательное решение относительно дальнейшей судьбы сделки по сокращению нефтедобычи, состоится 3 декабря.

«Заседание стран ОПЕК и не ОПЕК перенесено на 3 декабря из-за необходимости дополнительных консультаций», — сказал собеседник «РИА Новости».

Встреча назначена на 17:00 по бакинскому времени. Она пройдет в режиме видеоконференции. Как уточнил источник агентства, стороны не могут договориться относительно того, в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первые месяцы 2021 года.

В марте 2020 года для стабилизации рынка нефти и цен на нее в условиях низкого спроса из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, страны—участницы ОПЕК+ заключили самую масштабную в истории сделку по сокращению нефтедобычи. Соглашение действует с 1 апреля. На заседаниях 30 ноября и 1 декабря участники сделки планировали решить дальнейшую судьбу сделки.