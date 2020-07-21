Зариф едет в Москву с посланием Роухани для Путина

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавид Зариф в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передаст послание для российского президента Владимира Путина от его иранского коллеги Хасана Роухани. Об этом сообщил в понедельник посол исламской республики Казем Джалали.

«Помимо передачи послания Рухани Владимиру Путину, Зариф проведет переговоры со своим российским коллегой Лавровым спустя пять лет после подписания ядерной сделки», — говорится в распространенном иранским диппредставительством сообщении.

Дипломат отметил, что благодаря воле лидеров двух стран российско-иранские отношения поступательно укрепляются на основе общих интересов и взаимодействия в плане региональной и глобальной безопасности. (ТАСС)