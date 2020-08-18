Зардушт Ализаде: Армении надо осознать, что отношения с Турцией для нее намного важнее, чем «союзничество» с Грецией и Кипром

Неожиданно для многих, Армения вдруг вообразила себя каким-то важным игроком на международной арене. Это следует из распространенного на днях заявления армянского внешнеполитического ведомства. «Армения внимательно следит за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции», — отмечается в нем.

«Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра», — подчеркивается в заявлении.

В ответ МИД Турции, можно сказать, поставил Ереван на место, выступив с унизительным для него комментарием, мол, «Армения, которая пытается представить свое мнение о Восточном Средиземноморье, находится в фундаментальном заблуждении относительно мировой географии и своего места в ней. Речь здесь идет не об озере Севан».

В свою очередь помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, заявил агентству Anadolu, что Азербайджан поддерживает деятельность Турции в Восточном Средиземноморье.

Комментируя же выступление МИД Армении на этот счет, Гаджиев подчеркнул, что Ереван, вместо устранения последствий своей агрессорской политики, продолжает делать глупые заявления.

Настоящим намерением официального Еревана является сокрытие своей оккупационной политики, сказал Гаджиев.

Он напомнил, что Армения — страна, на государственном гербе которой все еще отражена гора Агры (Арарат), и которая почти 30 лет держит под военной оккупацией признанные на международном уровне территории Азербайджана.

«Это заявление является крайним пределом лицемерия и попыткой вмешательства в вопросы, не касающиеся Армении. Я думаю, что каждый должен знать свое место и не переходить рамки», — сказал Гаджиев.

По его словам, недавние заявления армянских властей в связи с Севрским договором еще раз показывают, что эта страна остается заложником прошлого, и не способна отложить необоснованную ненависть, научиться жить с соседями в условиях мира.

Тут, безусловно, интересно выяснить, зачем и куда лезет МИД Армении? Что это — попытка мелкого российского вассала предстать в образе эдакого независимого регионального игрока, имеющего и высказывающего свое весомое мнение? Однако это выглядит смешно, и если не неискушенный в международной политике Никол Пашинян, то уж пожилой дипломат Мнацаканян должен это понимать.

Такая держава как Франция не может ничего поделать в этой ситуации с Турцией, сам блок НАТО не позволяет себе осуждать Анкару, а тут вдруг вылезает Армения со своими «ценными замечаниями». И конечно, отдельного внимания стоит то, что о «нарушениях зон интересов Греции и Кипра» печется страна-агрессор и оккупант.

Свое мнение по этой ситуации выразил # известный отечественный политолог Зардушт Ализаде:

— Самая серьезная проблема армянского общества — отсутствие соответствия желаний возможностям… Кстати, порою этим грешат и некоторые азербайджанцы, которые испытывают фантомные боли, чувствуют себя как бы второй великой державой в мире, забывая о том, что СССР уже нет и мы не являемся частью его.

Упомянутое заявление МИД Армении приличествовало бы МИД СССР, но увы и ах, бывшие советские республики более не являются игроками не то что глобального, но даже регионального масштаба. Даже Россия бьется за то, чтобы Запад признал ее преимущественные интересы в сопредельных странах. Запад оторвал от России Прибалтику, Грузию, Украину, теперь отторгает Беларусь.

Что касается Армении, то ей надо смириться с мыслью о том, что она является маленькой, слабой и бедной страной, полностью зависимой от второстепенной и деградирующей России. Если она это осознает, то ее видение мира придет в соответствие с реальностью, она поймет, что, например, отношения с Турцией со всех точек зрения для нее намного важнее, чем «союзничество» с Грецией и Кипром. Что добрососедство с Азербайджаном является более прочной гарантией ее безопасности, чем русская база и погранвойска РФ, что роль сателлита более сильных государств обрекает маленькие государства на то, что их национальными интересами жертвуют в первую очередь. И Армения, и Азербайджан были жертвами подобной зависимости в начале ХХ века, но наши общества не сделали надлежащих выводов из горьких уроков истории. И она, к сожалению, повторяется…