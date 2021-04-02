Запуск Зангезурского коридора превращает Азербайджан в региональный транспортный узел

Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором. На состоявшемся в Нахчыване саммите я сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира», — сказал глава государства.

По задумке, именно Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, сыграет ключевую роль в соединении тюркского мира, поскольку именно здесь проходят необходимые для этого транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты. Не имеющая железнодорожного сообщения со своим союзником — Россией, Армения может решить этот вопрос через территорию Азербайджана. В довесок этому, у Армении нет также железнодорожного сообщения с соседним Ираном и этот путь может быть обеспечена через Нахчыван.

«Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия – с Европой. То есть, создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями», — сказал глава государства.

Восстановление и развитие коммуникаций в регионе не случайно стали одним из главных пунктов заявления глав трех стран от 10 ноября прошлого года, заметил депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов. По словам парламентария, ранее Президент Азербайджана заложил фундамент железной дороги Горадиз-Агбанд и эта 100-километровая железнодорожная линия будет иметь как стратегическое, так и серьезное экономическое значение для нашей страны. Ведь, в первую очередь, упомянутый путь еще больше облегчит доступ к нашим освобожденным территориям. «Учитывая большое количество людей, которые хотят посетить деоккупированные земли после процесса восстановления и реконструкции, нетрудно представить преимущества упомянутой транспортной инфраструктуры», — отметил он.

С другой стороны, железнодорожная ветка внесет значительный вклад в установление прямого транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Это еще больше увеличит важность коридора в Нахчыван. Первоначально строящаяся дорога будет предназначена для поездок граждан Азербайджана на освобожденные территории. Но по мере восстановления населенных пунктов и социальной инфраструктуры в эти края начнут возвращаться люди, а железная дорога — наиболее удобный и дешевый способ передвижения внутри страны.

«При этом запуск Зангезурского коридора практически превращает Азербайджан в региональный транспортный узел, — заметил Байрамов. – Ведь на сегодняшний день наша страна активно участвует в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, оказывая прямую финансовую поддержку реализации их региональной части. В довесок этому, данный путь обеспечит доступ автономии к транспортным коридорам через основную территорию страны, что представляет особую важность с точки зрения выхода на транспортной коридор Восток-Запад местных предпринимателей. — Упомянутый коридор важен и с точки зрения установления отношений и сотрудничества предпринимателей, действующих в западной части Азербайджана, что позволит в короткие сроки транспортировать продукты. Это положительно скажется на экономическом развитии всей страны», — сказал Байрамов.

По его свидетельству, речь идет о стратегическом и экономическом коридоре, который объединит тюркоязычные страны с номинальным ВВП более 1,1 трлн долларов. К этому нужно добавить, что номинальный ВВП Турции исчисляется 761,4 млрд долларов, Казахстана — 181,7 млрд долларов, Узбекистана — 57,9 млрд долларов, Азербайджана — 48 млрд долларов, Туркменистана — 48 млрд долларов и Кыргызстана — 8,5 млрд долларов. Отсюда следует, что Зангезурский коридор свяжет регион со значительным экономическим потенциалом и природными ресурсами.

«Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора превратит нашу страну в региональный транспортный хаб, — продолжил экономист.- В довесок этому, транспортный коридор также укрепит отношения Азербайджана с его эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, послужит росту геоэкономического веса нашей страны. Но самое главное, что этот транспортный коридор послужит воссоединению тюркского мира».

На сегодняшний день мы наблюдаем картину перехода к новым механизмам взаимодействия в мировой экономике, которые связаны с тем, что все большее значение с точки зрения актуальности приобретают региональные соглашения. Наблюдается картина, в которой фактически заметна политика в мировом масштабе отхода от однополярного экономического устройства к многополярному, сказал корреспонденту # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

«В этих условиях, конечно же, региональные объединения и региональное сотрудничество становится все более приоритетным. Страны региона имеют высокий потенциал в плане развития экономики, поскольку в целом в тюркских странах с точки зрения трудовых ресурсов наблюдается положительная динамика. Это связано в первую очередь с хорошими демографическими данными», — заметил ученый.

По его словам, это играет свою позитивную роль с точки зрения потенциала производительных сил и расширения рынка тюркских стран, что обуславливает закономерность углубления экономического сотрудничества с тем, чтобы, с одной стороны, больше производить, а с другой — расширять внутренний потребительский рынок. Вместе с тем тюркские страны имеют потенциал, связанный с наукой, образованием, поскольку в целом наблюдается позитивная динамика по количеству вовлеченных в систему образования людей в этих странах.

«Думаю, по развитию именно научно-технического потенциала тоже имеются определенные перспективы, хотя в этом направлении, безусловно, необходимо наращивать уровень научно-технической составляющей с тем, чтобы эти страны могли отвечать на вызовы, складывающиеся в мировой экономике в плане научно-технического прогресса», — полагает Мамедов. Говоря о производственных ресурсах, возможностях наращивания производственных процессов, надо отметить, что здесь также имеется большой потенциал, поскольку, к сожалению, может быть, за редким исключением, в странах Тюркского совета наблюдается картина недозагрузки производственных мощностей, и все это говорит о том, что потенциал в контексте наращивания производительных сил, производственных мощностей имеется.

Однако для того, чтобы реализовать это, конечно же, необходимы инвестиции, соответствующая инновационно-инвестиционная политика. Думаю, от степени реализации этой политики будет зависеть в целом динамика развития экономик тюркских стан и вместе с тем динамика углубления сотрудничества между странами, входящими в Тюркский совет», — сказал профессор.