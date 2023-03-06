Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о вооруженном столкновении, произошедшем в Карабахе.

«Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военного оборудования, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент (РМК), с использованием грунтовой дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки.

С противоположной стороны был открыт огонь, и в результате перестрелки есть потери и раненые с обеих сторон.

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования РМК необходимость обеспечения полного и безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления.

Сообщаем, что единственной автомобильной дорогой между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения является дорога Ханкенди-Лачин.

Еще раз напоминаем командованию РМК, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо.

Напомним, что ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район боеприпасов, других военных поставок, в том числе мин, топлива и живой силы.

В связи с перевозкой мин по указанному маршруту азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международную общественность.

Кроме того, мы сообщаем, что в 2022 году были организованы поездки представителей совместного турецко-российского Центра мониторинга в этот район для осмотра захороненных Арменией и впоследствии обнаруженных мин.

Произошедший сегодня инцидент еще раз свидетельствует о необходимости создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

Тот факт, что Армения все еще осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является свидетельством продолжающейся агрессии этой страны против Азербайджана и политики терроризма», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Минобороны Азербайджана возложило всю ответственность за провокацию на военно-политическое руководство Армении.

Итак, есть убитые и раненые с обеих сторон. Что же там происходит? МИД Азербайджана заявил о том, что требует незамедлительного вывода всех армянских вооруженных формирований. Чем всё это закончится? Не означает ли это, что Азербайджан начинает подготовку к операции по освобождению Ханкенди?

На эти вопросы # согласились ответить известные аналитики.

Независимый политический эксперт Насими Мамедли:

— Похоже, что Армения заинтересована в отсрочке мирных переговоров с Азербайджаном. Она ждет исхода российско-украинской войны, срывая или затягивая процесс под разными предлогами. Она хочет превратить растущее влияние Запада в регионе в новую возможность для себя. Она считает, что может изменить статус-кво, созданный Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 г.

К сожалению, не только Армения хочет сорвать или затянуть мирный процесс. В настоящее время в этом также заинтересованы Россия, Иран и Франция. Этот фактор еще больше воодушевляет Армению.

После 44-дневной войны Армения неоднократно нарушала требования Трехстороннего заявления. Армянские вооруженные силы до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Помимо переброски оружия и боеприпасов на территорию Азербайджана, она прибегала к регулярным провокациям. В 2021 году на территории Азербайджана были обнаружены и обезврежены тысячи мин производства Армении. Эти мины даже показывали представителям международных организаций.

Последнее локальное боестолкновение произошло в результате очередной провокации со стороны армянских военных. Азербайджанские военнослужащие были обстреляны при попытке проверки автомобилей вооруженных сил Армении, перевозивших оружие, боеприпасы, личный состав и мины из Армении в Ханкенди по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Фактически безопасность азербайджанских территорий, на которых временно размещен РМК, не гарантируется. Азербайджан не сможет обеспечить мир и безопасность, если в ближайшее время не примет решение о создании соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди. Запрос МИД Азербайджана о «немедленном выводе всех армянских вооруженных сил» можно рассматривать как подготовку к локальным боевым действиям.

Для достижения мира между Арменией и Азербайджаном важно вывести вооруженные силы Армении с территории Карабаха. В противном случае снова будет неизбежна большая военно-политическая напряженность.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— К сожалению, в РМК сквозь пальцы смотрели на использование Лачинской дороги в целях контрабандной транспортировки военных грузов и военного персонала из Армении в Карабах. Представления и предупреждения со стороны Баку игнорировались, либо формально объяснялись отсутствием технической возможности или нехваткой военного персонала для пресечения подобных незаконных действий армянских формирований. Азербайджанские военные на этот раз были вынуждены пресечь незаконные армянские действия. Налицо прямое нарушение Трехстороннего заявления от ноября 2020 года, в соответствии с которым должна быть одна дорога мимо Шуши и Лачина, никакие обходные маршруты вне контроля РМК не предусмотрены, провоз вооруженных армян и военных грузов недопустим.

К сожалению, армянские военные отказались подвергнуться проверке и открыли огонь, в результате инцидента есть погибшие и раненные с обеих сторон. Теперь предстоит серьезный разговор с участием РМК. Сохранение, вопреки соглашению, контингента вооруженных сил Армении и незаконных формирований из числа карабахских армян становится нетерпимым, и их разоружение и полный вывод в актуальной повестке.

Что же касается начала подготовки операции ВС Азербайджана по разоружению и демилитаризации Ханкенди и других находящихся под контролем РМК территорий, то мне об этом ничего не известно. На данном этапе переговоры идут об установке КПП на Лачинской дороге и полном контроле Азербайджана по всей линии границы.