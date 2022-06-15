Война России в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. Об этом 15 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой источники, знакомые с выводами американской и других западных разведок.

Отмечается, что военные чиновники внимательно следят за тремя возможными сценариями, которые, по их мнению, могут развернуться.

Согласно первому, Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе.

Второй предусматривает, что линия фронта остановится на месяцы или годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон и медленно нарастающему кризису, который будет истощать мировую экономику.

И третий сценарий, который официальные лица считают наименее вероятным: Россия пересмотрит свои военные цели и объявит о «победе».

«Если РФ удастся закрепить некоторые из своих успехов на востоке Украины, официальные лица США все больше опасаются, что президент России Владимир Путин в конечном итоге сможет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь страны», — пишет CNN.

По данным разведки, Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина «политически опасным шагом». (Корреспондент.нет)