Война России в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. Об этом 15 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой источники, знакомые с выводами американской и других западных разведок.
Согласно первому, Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе.
Второй предусматривает, что линия фронта остановится на месяцы или годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон и медленно нарастающему кризису, который будет истощать мировую экономику.
И третий сценарий, который официальные лица считают наименее вероятным: Россия пересмотрит свои военные цели и объявит о «победе».
«Если РФ удастся закрепить некоторые из своих успехов на востоке Украины, официальные лица США все больше опасаются, что президент России Владимир Путин в конечном итоге сможет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь страны», — пишет CNN.
По данным разведки, Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина «политически опасным шагом». (Корреспондент.нет)