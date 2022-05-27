Запад объявил русскому миру тотальную войну.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ.

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства», — отметил Сергей Лавров.