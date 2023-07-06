Президент Украины Владимир Зеленский предлагал начать контрнаступление раньше и просил для этого у США и ЕС вооружение и боеприпасы, однако из-за задержек с поставками Киев и его западные союзники дали России укрепить оборону.

«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. Но я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее», — сказал Зеленский в интервью CNN.

По его словам, «все понимали», что если начать контрнаступление позже, то «большая часть нашей территории будет заминирована». «Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», — объяснил украинский президент.

Теперь же в некоторых районах ВСУ не могут «даже подумать о начале» наступления, потому что у них нет «соответствующего оружия», пояснил Зеленский. Он добавил, что все эти сложности на поле боя приводят к «замедлению» контрнаступления. (moscowtimes.ru)