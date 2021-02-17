Занимающимся производством муки будут предоставлены субсидии

Лицам, занимающимся производством муки, с 1 февраля по 1 мая 2021 года будет предоставлена субсидия в размере 35 манатов за каждую тонну проданной муки.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста цен на импорт продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны».

Министерство экономики по согласованию с Министерством финансов утвердит порядок предоставления субсидии производителям муки за каждую тонну реализуемой муки и обеспечит выплату субсидии производителям муки в соответствии с этим порядком.

Сводный отчет о субсидиях, выплаченных производителям муки, должен быть представлен в Кабинет министров до 1 июня 2021 года.