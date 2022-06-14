Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд во вторник провела встречу с группой азербайджанских адвокатов, специализирующихся в области защиты прав человека  — Эльчином Садыговым, Зибейдой Садыговой и Нейматом Керимли.

Как написал Керимли на своей странице в Facebook, на встрече  обстоятельно обсуждалась ситуация с правами человека, избирательное законодательство и «Тертерское дело».

«Госпожа Макдональд  подчеркнула, что права человека и являются приоритетом для администрации Байдена», — написал  Керимли.

В ходе встречи было подчеркнуто, что главная проблема Азербайджана  –  это обеспечение свободных выборов, и если она будет решена, то решатся и другие вопросы.

На встрече также были обсуждены проблемы адвокатуры, написал Керимли. (Туран)

image
(Пока оценок нет)