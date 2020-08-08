Замминистра: Вопрос со свадьбами в стране будет зависеть от эпидемиологической ситуации

«По поручению президента принято решение об оказании новой финансовой помощи субъектам предпринимательства», заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров заместитель министра экономики Ровшан Наджаф.

Он отметил, что наряду с этим государство регулярно проводит встречи с предпринимателями: «Их предложения выслушивают. Вопросы открытия бизнеса широко обсуждаются. В настоящее время в правительстве проводятся обсуждения по поэтапному повышению бизнес-активности. На первом этапе принято решение об открытии бизнес-субъектов с малым скоплением людей. Что касается свадеб, то здесь обычно собираются в закрытых помещениях много людей. Наверное, решение в связи со свадьбами будет принято если даже не на 1-м и 2-м этапах, то через некоторое время. Опять-таки всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соблюдения правил субъектами предпринимательства».

Замминистра отметил, что недавно Кабинет Министров утвердил второй финансовый пакет по поручению президента и эти выплаты будут начаты в ближайшее время, передает АПА.