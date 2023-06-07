Азербайджан всегда будет зависеть от импорта продукции.

Как сообщает #, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Мы можем просто сократить импорт какого-либо продукта, но мы не можем полностью исключить его. Для этого есть несколько причин. Если раньше мы покупали какой-либо продукт в Украине и России, то теперь мы покупаем этот продукт в Бразилии. Это также создает условия для роста цен», — отмечает он.