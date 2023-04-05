3-5 апреля заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов посетил Филиппинскую Республику.

Как сообщили # в МИД, в рамках визита состоялась встреча заместителя министра Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Филиппиы Энрике Манало.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнута важность совместных усилий для достижения практических результатов в этом направлении.

4 апреля впервые были проведены политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Филиппины. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, со стороны Филиппин — заместитель министра иностранных дел Тереза Лазаро.