Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон прибыла с визитом в Азербайджан.

Информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

Сообщается, что заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон будет находиться с визитом в Азербайджане 19-21 апреля. В посольстве сообщили, что в рамках визита в Баку американский дипломат встретится с Президентом Ильхамом Алиевым и другими государственными деятелями.

Заместитель помощника госсекретаря Олсон подчеркнет приверженность США содействию мирному, демократическому и процветающему будущему для региона Южного Кавказа. Во время своего визита в регион она также посетит Армению и Грузию. Олсон проводит встречи с основными заинтересованными сторонами для оказания поддержки мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, продвижения трехсторонней встречи госсекретарем Блинкеном, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, состоявшейся 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, а также телефонных переговоров госсекретаря с главами этих двух стран в марте», — говорится в сообщении посольства.