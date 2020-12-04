Законопроект США об обороне включает санкции против Турции

Ежегодный законопроект США об обороне на сумму 740 миллиардов долларов включает в себя санкции против Турции за покупку ракетной системы российского производства и против проекта «Северный поток – 2», сообщает Голос Америки.

Законопроект, который был согласован комитетами по вооруженным силам в обеих палатах, может быть вынесен на голосование в Палате представителей и Сенате уже на следующей неделе.

Ожидается, что документ будет принят, несмотря на угрозы вето со стороны президента Дональда Трампа, который потребовал включить в инициативу положение об отмене закона, защищающего технологические компании от ответственности за большую часть пользовательского контента.

Согласно опубликованному в четверг описанию законопроекта, он предусматривает «обязательные санкции против Турции за приобретение ею системы противовоздушной обороны С-400», а также «расширяет санкции, связанные со строительством российского газопровода “Северный поток – 2”».

Госдепартамент ранее заявил, что рассматривает возможность ввести санкции против Турции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, но законодатели устали ждать и решили использовать в этих целях оборонный законопроект.

Переговорщики из Палаты представителей и Сената также договорились о санкциях в отношении страховых и сертификационных компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2».