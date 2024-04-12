Президент Джо Байден подтвердил, что обязательства США перед тихоокеанскими союзниками в области обороны на фоне действий Китая в регионе остаются прочными и непоколебимыми, сообщает агентство Associated Press (AP)

На состоявшейся в Вашингтоне встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом Байден заявил: «Обязательства Соединенных Штатов перед Японией и Филиппинами в области обороны незыблемы».

В Белом доме проведение первого в истории трехстороннего саммита с участием Японии и Филиппин назвали «мощным ответом на попытки Китая запугать страны региона». Администрация США считает, что это послужит сигналом Пекину о том, что он является «изгоем в регионе», пишет агентство со ссылкой на представителя Белого дома.

Там также дали понять, что «стремились послать четкий сигнал о том, что демократическая администрация по-прежнему полна решимости создавать то, что она называет «сеткой» альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении АP.

Кроме трехсторонних переговоров прошли также двухсторонние встречи Байдена с японским и филиппинским руководителями.