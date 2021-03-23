Законопроект об обнулении сроков Путина прошел второе чтение

Госдума РФ во вторник, 23 марта, приняла во втором чтении законопроект, дающий право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Авторами инициативы о президентских сроках являются депутаты от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Сам Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году на высший государственный пост.

Обнуление президентских сроков стало возможных после внесения поправок в Конституцию России. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона и, среди прочего, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования. (DW)