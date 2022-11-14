14 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Грузию по приглашению министра обороны этой страны Джуаншера Бурчуладзе.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Сообщается, что генерал-полковник З.Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где с уважением почтил его память и возложил венок к подножию памятника.

В рамках визита предусмотрено проведение З.Гасановым ряда встреч с военно-политическим руководством Грузии.