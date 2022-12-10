Министр обороны Закир Гасанов дал соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Как передает #, об этом министр заявил на заседании коллегии Министерства обороны.

Была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения правил пожарной и иной безопасности при несении боевого дежурства и в повседневной службе, особого внимания к дальнейшему укреплению идеологического и морально-психологического обеспечения личного состава.

В ходе заседания были даны конкретные поручения относительно инженерных мероприятий, проводимых на освобожденных территориях.