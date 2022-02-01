Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.
Как сообщает пресс-служба минобороны, Закир Гасанов посетил мавзолей Ататюрка (Аныткабир) в Анкаре.
Визит состоялся по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
В рамках визита на встрече с министром национальной обороны Турции будут обсуждены вопросы региональной безопасности, развития взаимодействия между армиями двух братских стран, а также сотрудничество в военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Визит продлится до 2 февраля.